Heemkundige kring werpt blik op Expo 58

Als jonge zeventiger brengt Joris (Heemkundige Kring LACA en Brukselbinnestebuiten) zijn eigen ervaring mee: “Ik herinner me nog dat ik met mijn ouders bovenop de Pijl van de Burgerlijke Bouwkunde stond.” Vilvoorde telt een gebouw dat hij toen zeker moet gezien hebben, KTA Campus De Brug huist namelijk deels in het paviljoen dat naast de Pijl stond: “Die gebouwen moesten zes maanden recht blijven staan tijdens de Expo, daarna verdwenen ze. Her en der zijn er een paar opnieuw opgebouwd. Dancing Carré in Willebroek was het expopaviljoen van Cote d’Or.”