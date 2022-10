Heemkring in de ban van EXPO58 “Vilvoorde heeft meer linken met de expo dan men zou denken”

De Heemkring Hertig Hendrik I in Vilvoorde is een levend vat vol rijkelijke geschiedenis van Vilvoorde en omgeving. Zonet hebben ze deel een van de lezing over EXPO 58 achter de rug. Vilvoorde heeft er heel wat banden mee. Zo staat bijvoorbeeld een van de gebouwen nu naast de brug en doet het dienst als schoolgebouw van GO! campus De Brug maar was er evengoed een camping voor de expo in domein Drie Fonteinen. “Een van onze eigen leden: Raymond Waeyenberg was nog gids bij EXPO 58 op die camping”, vertelt Philippe Cornut.