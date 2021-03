‘Hardleerse' Lidl mag weer open na overleg met burgemeester: “Misverstanden opgehelderd”

De lokale politie van Vilvoorde deed donderdagochtend een coronacontrole in het Vilvoordse Lidl-filiaal aan het Heldenplein. De conclusies van die controle waren voor burgemeester Hans Bonte (sp.a) reden genoeg om de supermarkt per direct te sluiten. Volgens Bonte waren er verschillende inbreuken vastgesteld op de coronamaatregelen. Zo zou er geen controle op het aantal winkelbezoekers zijn geweest, was er te weinig ontsmettingsalcohol, werd er te weinig afstand gehouden en werkten personeelsleden zonder of met een afgezakt mondmasker. “Toen de politie hen aanmaande om dat wel te doen en om mee te werken was er bijzonder weinig bereidwilligheid”, vertelt de Vilvoordse burgemeester. “Het was trouwens niet de eerste keer dat we meldingen ontvingen over het mank lopen van de maatregelen in die winkel. We spreken over verschillende keren tijdens de afgelopen maanden.” Op grond daarvan gaf de burgemeester toestemming aan de politie om de supermarkt meteen te sluiten.

Hoorzitting

De burgemeester had donderdagnamiddag nog een gesprek met vertegenwoordigers van Lidl om de situatie te bespreken. “We hebben samen alle punten van het pv nagelopen", zegt Lidl-woordvoerster Isabelle Colbrandt. “Het eerste punt was dat van de mondmaskers. Personeelsleden zonder mondmasker, die waren er niet. Maar bij sommige medewerkers was het inderdaad naar beneden gezakt. We zullen iedereen zeker nog eens goed op het hart drukken om dat metéén goed te zetten als het afzakt. Dat is tenslotte belangrijk.”

Lidl ontkent dat er een gebrek aan controle is op het aantal klanten dat tegelijk de winkel in mag. Colbrandt: “Wij hebben uitgelegd aan de burgemeester dat wij gebruik maken van een automatisch telsysteem, op basis van het aantal karren dat in de winkel is. Er kan maar een beperkt aantal karren tegelijk naar binnen. Als de limiet bereikt is, gaat de deur niet meer open. Elke klant moét met een kar naar binnen en moet alleen winkelen, tenzij ze een kind hebben dat niet zonder begeleiding kan.”

Ten slotte zegt Colbrandt nog dat er wel degelijk handgel aanwezig is in het filiaal: “Zowel bij de kassa als op de parking”, zegt de woordvoerster. Volgens Lidl is de zaak hiermee opgelost. “De burgemeester heeft ons toelating gegeven om morgenvroeg weer te openen”, aldus Colbrandt. “Het is jammer voor de medewerkers dat ze op deze manier in het nieuws zijn gekomen. Ze doen hun best, onder moeilijke omstandigheden. Eén keer is er bij een controle een opmerking geweest, de tweede keer dat de politie kwam controleren was alles prima in orde. Als klanten bij ons klagen over coronamaatregelen, nemen we dat altijd meteen op met het lokale filiaal. Maar over het filiaal in Vilvoorde ontving onze klantendienst nog nooit een klacht.”

Volledig scherm Supermarkt Lidl gesloten wegens niet laven van coronamaatregelen. © Marc Baert

Volledig scherm Hans Bonte. © Marc Baert