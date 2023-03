Hapje en drankje in ruil voor kapotte broodrooster: Café Recupel komt naar Vilvoorde

Minister Crevits trekt ook vergunning van resterende crèches Mippie en Moppie in: alle kinderdag­ver­blij­ven blijven dicht

Nadat eerder al de twee vestigingen van Mippie en Moppie in Keerbergen definitief dicht moesten, mogen er nu ook in de drie Zemstse kinderdagverblijven geen kinderen meer opgevangen worden. Dat heeft minister Hilde Crevits (CD&V) maandag beslist. In de vijf crèches van Mippie en Moppie werden in totaal 137 kindjes opgevangen.