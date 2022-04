Gsm’en achter stuur? Meteen rijbewijs kwijt in arrondissement Halle-Vilvoorde: “Actie nodig om ongevallen te doen dalen”

Begin maart veranderde de wetgeving rond gsm’en achter het stuur. Wie sindsdien betrapt wordt, krijgt niet langer een boete van 116 euro, maar wel van 174 euro. In het arrondissement Halle-Vilvoorde gaat men tussen 1 mei en 30 juni echter nog een stapje verder, want daar krijgen politiezones de toestemming van het parket om het rijbewijs meteen in te trekken voor een duur van acht dagen wanneer een bestuurder betrapt wordt op het gebruiken van een mobiele telefoon of ander elektronisch toestel achter het stuur. “Een broodnodige actie, want we merken dat heel veel ongevallen veroorzaakt worden door bestuurders die aan het gsm’en zijn”, weet Ine Van Wymersch, Procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde.

1 op 4 stuurt berichten

Dat blijkt ook uit een Europese enquête. 1 op de 4 Belgische bestuurders gaf daarbij aan berichten te lezen of te versturen tijdens het rijden en 1 op de 6 belt nog steeds niet handenvrij achter het stuur. 1 op de 10 bestuurders lieten weten daardoor al (bijna) een ongeval te hebben gehad. 8 procent van de dodelijke ongevallen houdt volgens verkeersinstituut Vias verband met het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur. Dit zou naar schatting leiden tot zowat vijftig doden en zo’n 4.500 gewonden per jaar.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde Ine Van Wymersch. © Photo News

Quote Door politiezo­nes de toestem­ming te geven om rijbewij­zen meteen in te trekken, willen we weggebrui­kers bewust maken van de mogelijke gevolgen van hun verkeerson­vei­lig gedrag. Jaren geleden was het een heel gedoe om het dragen van de veilig­heids­gor­del in de wagen er bij iedereen in te krijgen, nu willen we voorkomen dat gsm’en achter het stuur de norm wordt Ine Van Wymersch

“En dus willen we met onze actie de mensen niet pesten, maar het aantal ongevallen door het gsm’en in de wagen fors terugdringen”, gaat Van Wymersch verder. “Door politiezones de toestemming te geven om rijbewijzen meteen in te trekken, willen we weggebruikers bewust maken van de mogelijke gevolgen van hun verkeersonveilig gedrag. Jaren geleden was het een heel gedoe om het dragen van de veiligheidsgordel in de wagen er bij iedereen in te krijgen, nu willen we voorkomen dat gsm’en achter het stuur de norm wordt. Ook het instellen van de gps tijdens het rijden, zal trouwens bestraft worden. Dat de actie er nu komt, heeft verschillende redenen. We wilden even wachten tot de strengere wetgeving bij iedereen bekend is en moesten ook met de politiezones afstemmen welke periode voor hen het beste was om intensief te gaan controleren. Elke zone zal trouwens zelf de duurtijd en de vorm van de actie bepalen.”

Sensibiliseren

Na afloop van de actie zullen de resultaten geëvalueerd worden. “Voorlopig starten we met twee maanden om te bekijken wat dit oplevert, maar uiteraard kan die actie nadien herhaald worden”, aldus nog Van Wymersch. “Mogelijk worden dergelijke acties tegen gsm’en achter het stuur geïntegreerd in ons globaal verkeersbeleid. Het zwaar optreden tegen overtreders gaat trouwens hand in hand met de sensibiliseringsacties. Zo blijven we hameren op de campagne van de overheid en blijven ook de politiezones sensibiliseren. Als we hiermee het aantal ongevallen als gevolg van gsm’en achter het stuur kunnen terugdringen, dan zijn we geslaagd in ons opzet.”

De bestuurders van wie de rijbewijzen onmiddellijk worden ingetrokken, zullen zich in september moeten verantwoorden voor de politierechtbanken van Vilvoorde en Halle. Zij riskeren een geldboete van 240 tot 4.000 euro en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar.

LEES OOK: