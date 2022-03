Grootschalige inspectie op illegaal werk en uitbuiting van onderaannemers bij PostNL in Vilvoorde

Op dinsdagochtend staat er heel wat politie en douane aan het depot in de Radiatorenstraat. “Het gaat om een geplande inspectie van stad Vilvoorde, de politie en het Parket”, zegt burgemeester Bonte. De inspectie verloopt via het kanaalplan en het doel is om te controleren op illegale economie. “Zulke pakketjesbedrijven kwamen al eerder in een slecht daglicht te staan omwille van de lage bedragen en het uitbuiten van onderaannemers. Tegelijk is het goed om aan te halen dat mensen die onbewust gebruik maken van e-commerce ook weten wat er speelt. Via het kanaalplan is het eenvoudiger om zulke acties uit te voeren. Het gaat hier echter niet om radicalisering of dergelijke, maar om illegale fenomenen - dus ook illegaal werk - aan te pakken.”