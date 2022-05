Groen Vilvoorde geeft cadeaubon als statiegeld voor plastic

Schepen Barbara De Bakker is blij dat het meeste afval intussen zijn weg naar de vuilnisbak vindt, nog steeds wordt er te weinig gesorteerd en gerecycleerd. “Er belandt nog heel wat afval in wegbermen en parken. Maar steeds meer PMD vindt zijn weg naar de PMD-zak. Dat juichen we toe. Echter willen we verder gaan en andere landen bewezen al dat statiegeld wérkt.” Volgens Groen Vilvoorde recycleren we in Vlaanderen slechts 65,64% van de metalen verpakkingen. “In Noorwegen recycleren ze 88% en in Duitsland 97%. Landen waar statiegeld al langer bestaat.”