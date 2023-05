Gratis Radio2 Parkies-concerten komen opnieuw naar Vilvoorde

In juli en augustus kan je op woensdagavond weer terecht in het Maurits Duchéhof in Far West voor een nieuwe portie gratis concerten. Radio2 Parkies, dat zowel het het grootste, het kleinste en het gezelligste festival van België wil zijn, wordt dit jaar voor de 32ste keer georganiseerd. “Net als de voorbije jaren ligt de klemtoon op de unieke sfeer en gezelligheid”, klinkt het bij de organisatie. “ Naast het ecologische aspect en de groene omgeving, brengen we de mensen uit de buurt samen op een gezellige muzikale avond.”