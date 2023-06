Graffiti-kunstwerk voor 10 Vilvoordse ‘cultuurscholen’

Gedaan met lege of ongezonde brooddozen: nieuwe vzw pakt problema­tiek samen met scholen aan

Om de almaar groter wordende problematiek rond lege of slecht gevulde brooddozen te counteren, hebben vier regiogenoten de vzw Beter opgericht. Het doel: kinderen die zelden of nooit gezonde voeding meekrijgen naar school helpen. De vier krijgen ondertussen ook de steun van enkele bedrijven. “Het project is nodig, want sommige kinderen krijgen zelfs een koude hamburger mee”, zegt traiteur André Claessens, één van de oprichters.