Giftige blauwalgen in insteekdok Vilvoorde: verboden te zwemmen

vilvoorde Dokter Sofie Adam gaat op huisbezoek met de e-step: “Veel sneller ter plaatse bij de pa­tiënt”

In Vilvoorde kan je sinds enkele weken huisarts Sofie Adam spotten op een elektrische step. Ze heeft haar praktijk in Houtem en probeert met haar step het verkeer, de werkzaamheden en de zoektocht naar parkeerplaats te omzeilen. “Sinds vier tot zes weken verplaats ik me met de elektrische step om de huisbezoeken in de buurt te realiseren. Het idee zit nog in de testfase, maar verloopt tot dusver goed.”

5 juli