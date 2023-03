Gevonden pepperspray bij huiszoeking leidt tot nieuwe rechtszaak voor lid van beruchte familie

Enkele jaren geleden kwam de familie meermaals in het nieuws nadat 3 van de zonen in Syrië waren gaan strijden. De vierde bleef in België maar raakte hier betrokken bij allerlei duistere zaken, waaronder drugshandel. Hiervoor kreeg hij in Gent 2 jaar cel. In het onderzoek naar deze drugsactiviteiten stootten de speurders in 2021 in zijn woning op 2 flesje pepperspray en een laser. Verboden wapens, en dus werd hij voor de Brusselse rechtbank gedagvaard. Het parket vordert 3 maanden cel. Zijn advocaat vroeg voor de opslorping met het vonnis in Gent omdat er samenhang bestaat tussen de twee dossiers. De zaak werd in voortzetting geplaatst naar 5 april. Een vonnis komt er enkele weken later.