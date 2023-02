Getuigenis echtgenote leidt tot veroordeling voor verkeersagressor: “Heb hem echt gesmeekt om niet uit te stappen”

Op 5 maart 2021 werd de politie door verschillende mensen gebeld. Aanleiding was een extreem geval van verkeersagressie op de Schaarbeeklei. ‘’Normaal hou ik me ver buiten dergelijke incidenten maar nu kan ik niet anders dan jullie te bellen. Wat hier is gebeurd, is echt schandalig”", sprak een van hen duidelijke taal. Ter plaatse aangekomen zagen de agenten een vrachtwagen met een stukgeslagen raam, overal glas op de grond en een bloedende man die brandwonden vertoonde. Al snel werd duidelijk wat er gebeurd was. Door werken in de buurt moesten alle bestuurders invoegen en op één rijstrook gaan rijden. De bestuurder van een SUV had echter geen zin in getalm en hij voegde aan hoge snelheid in. Dit was niet naar de zin van een vrachtwagenchauffeur die hem niet zomaar voor liet. Dat irriteerde de SUV-bestuurder dermate dat hij bij het volgende rode licht uitstapte. ‘’Om met hem te praten”, klonk het voor de rechter vorige maand. “Ik heb er alles aan gedaan om met hem te communiceren.”