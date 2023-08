Oekraïense gemeen­schap viert Onafhanke­lijk­heids­dag in Grimbergse abdijtuin

De Oekraïense nationale feestdag, oftewel Onafhankelijkheidsdag, werd donderdag gevierd in de tuin van de Grimbergse abdij. De Oekraïense gemeenschap in ons land verzamelde niet toevallig op die plek. De keuze was een erkenning voor het vele werk dat Pater Karel Stautemas en zijn ploeg al hebben verzet voor de getroffen bevolking sinds de Russische inval vorig jaar. Al blijft de man zelf zoals altijd bescheiden onder de aandacht.