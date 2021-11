Geen moord, toch mogelijk 20 jaar cel: moeder en stiefvader riskeren zware straffen nadat ze Alexander (13) tot de dood dreven

vilvoorde Ze doen het wéér. Al voor de zesde keer. Jens en Tine stellen Pjeirefret­ter Marshmal­low voor

“We doen nekeer zot”, was hun motto van het jaar. Met origineel blijven hebben Jens Leen (34) en Tine Paredis (29) alvast geen probleem. Ze stellen met trots hun nieuwste baby voor: Pjeirefretter Marshmallow. “We zoeken telkens naar een gepaste wintersmaak. Marshmallows brengen ons meteen met onze gedachten aan een knisperend kampvuur toch? Dus probeerden we het. We zijn zelf zo’n fan dat we meteen een grote oplage bestelden.”

17 november