Geen moord, toch mogelijk 20 jaar cel: moeder en stiefvader riskeren zware straffen na zelfmoord van Alexander (13)

vilvoorde Schepen El Boudaati: “Roetpieten, Zwarte Pieten,... in Vilvoorde is iedereen welkom”

In Aalst werd Sinterklaas afgelopen weekend nog vergezeld van traditionele Zwarte Pieten, met rode lippen, krulhaar en gitzwarte huid. En dat terwijl het uiterlijk van de helper van de Sint al enige tijd voer voor discussie is. Hoe denken ze over in Vilvoorde?

9 november