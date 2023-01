Geboeide illegaal (33) verwondt twee begeleiders na ziekenhuisbezoek en slaat op de vlucht

De betrokken persoon moest voor een controle naar de spoedafdeling van het ziekenhuis en werd daarbij begeleid door twee mensen van het gesloten transitcentrum 127bis in Steenokkerzeel. Daar verbleef de 33-jarige illegaal van Tunesische afkomst nadat hem de toegang tot ons land werd geweigerd. “De man zag zijn kans om te ontsnappen toen hij uit het ziekenhuis kwam. Hoewel hij geboeid was, slaagde hij erin zijn begeleiders weg te duwen en op de vlucht de slaan”, aldus de politie. Bij het incident raakten de begeleiders van het transitcentrum lichtgewond. De politie is nog steeds op zoek naar de man.