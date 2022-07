Ganzen: “Wij zitten hier goed” Wat maakt slijk en toeterende vrachtwagens zo geliefd bij meer dan honderd ganzen?

De Cokeriestraat en de Westvaartdijk ter hoogte van het insteekdok aan het kanaal in Vilvoorde en Grimbergen. Het is dé uitvalsbasis bij voorkeur van verschillende families witte ganzen en intussen ook Canadese- en Nijlganzen. Ze zitten er al jaar en dag in troepjes bij elkaar. Ze zonnebaden op de oever en in de graskanten. Ze dobberen naar hartelust op het water dat daar met hopen aanwezig is, in de zomer al dan niet in het gezelschap van blauwalgen, en ze kuieren er rond. Midden op de baan. Niet zomaar een wegje. Nee, de wegen waar zwaar vrachtverkeer langs moet omdat ze pal in industriezones liggen. Echt aanlokkelijk klinkt dat niet, toch?