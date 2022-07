Ga morgen genieten op de Zomer Apero en steun nieuwbouwproject van Chiro Houtem: “Na de ruwbouw zijn onze centjes op”

We worden vandaag verwelkomt op de werf aan het terrein van Chiro De Kring zelf. Daar verdwijnt het oude gebouw achteraan stilaan achter de nieuwbouw die op amper een maand tijd uit de grond schoot. Enkele oud-leidsters van de Chiro zitten nu in het Bouwcomité een ploeg van 16 betrokken ouders, oud-leiding en sympathisanten. “We zijn super blij dat het startschot voor ons nieuwe gebouw eindelijk is gegeven. Anderzijds kampen we meteen al met slechter nieuws ook”, vertelt Marie Silverans. “We rekenden op 400.000 euro voor het hele gebouw. Maar door de stijgende prijzen zullen we met die som stranden op het winddichtmaken van ons gebouw”, vult Kaat Lippens aan. Voor het bouwverlof zouden de muren af zijn. Na het bouwverlof komt het dak er op en moeten de ramen er in komen. Ze hopen dat dat eind augustus of begin september lukt. “En dan is ons geld op”, klinkt het bijna in koor.