Flora Vanclooster, een jaar nadat haar broer Frederik verdronk: “Ik krijg veel steun, maar niemand voelt wat ik voel. Zij verloren die dag geen broer”

Brussel/Vlaamse rand Brusselse politie legt op kerstavond twee feestjes stil: feestvier­ders verstoppen zich in kelder

25 december In de Brusselse gemeente Elsene heeft de politie op kerstavond een lockdownfeestje in een appartement stilgelegd. Toen de agenten het gebouw binnendrongen, verstopten tien feestvierders zich in de kelder. In een airbnb in Brussel betrapte de politie dan weer vijf aanwezigen op een lachgasfeest.