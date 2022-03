Fiets jij de muzikale fietsroute mee tijdens Piano Days?

In de twaalf deelnemende steden en gemeenten kozen ze voor inspirerende plekken om concerten bij te wonen. “We trekken bijvoorbeeld naar Villa Beverbos in Wemmel, de Kruitfabriek in Vilvoorde, de Plantentuin van Meise en doen ook een aantal cultuur- en gemeenschapscentra aan”, zegt Barbara Maren van Cultuur Noordrand. Een concert kost slechts 5 euro.

In 2020 vonden de Pianodays voor een eerste keer plaats. Een prachtig uitgewerkt programma waar helaas vlak na de aftrap ook een stop op werd gezet door de lockdown die plots sneller dan verwacht kwam in maart. In 2021 organiseerden ze een alternatief en coronaproof aanbod waar de piano centraal stond. “Deze keer staan we voor de tweede grote editie en we hebben er het volste vertrouwen in dat we ons programma nu wél zullen kunnen afwerken volgens plan. Het grootste deel van de activiteiten bevindt zich buiten en op zondag 27 maart kan je met de fiets van concert naar concert rijden”, aldus Barbara Maren.