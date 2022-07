Fiets- en voetgangersbrug komt in beweging, nog niet voor gebruik

Peutie Aannemer maait 75 pas aangeplan­te boompjes: “Jammer dat ons werk en geld zo verloren gaan”

In Peutie heeft een aannemer, die in opdracht van de stad Vilvoorde bezig was in de bermen, óók 75 pas aangeplante boompjes gemaaid. Tot onbegrip van Natuurpunt. De stad Vilvoorde zegt dat het om een vergissing gaat. “Hij wilde net goed doen.”

7 juli