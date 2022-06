Faubourg gaat richting eindfase in participatietraject: “We haalden voor de eerste drie wijken al 1.000 ideeën bij elkaar”

vilvoordeDe eerste wijk in Vilvoorde gaat richting finalisatie wat het project ‘Vilvoorde is van jou, maak er iets van!’ betreft. Faubourg maakt zich op voor een opkalefatering van park Hazeweide en meer veiligheid op vlak van mobiliteit.

Eind 2021 startte de brainstorm sessie voor wijk Faubourg. De eerste van de acht Vilvoordse wijken die aan bod komt. Sinds enkele dagen staan de borden met de plannen tentoon. “Tijdens de brainstormsessies kwamen vaak dezelfde zaken terug. Dat maakte het makkelijker om knopen door te hakken. Bijna iedereen wil inzetten op park Hazeweide. Het is al lang geleden dat dat park nog goed werd onderhouden. We moeten nog een allerlaatste keer afkloppen bij de bewoners maar zoals de plannen nu op tafel liggen en tentoon staan in de wijk, krijgt het park een nieuwe speeltuin, pakken we de dierentuin aan, komen er nieuwe sportveldjes en houden we grondige kuis. Daarnaast pakken we ook het plein in de Wipstraat aan, maken we het Windmolenplein weer wat aangenamer en zal het Bloemenplein meer bloemen krijgen en richten we de straat in tot speelstraat”, legt schepen voor wijkcontracten Didier Cortois (Open VLD) uit.

Hazeweide zal herademen

Naast de opwaardering moet de zwakke weggebruiker meer aandacht krijgen. “Als je een mooie groene zone hebt waar ouders met jonge kinderen heen willen en jongeren zelfstandig naartoe moeten kunnen, moet de omgeving ook veilig zijn. Daarom was er veel vraag naar meer veiligheid voor voetgangers en fietsers. Uit de bevragingen kwamen meer fietsstraten, de zonde dertig uitbreiden en meer eenrichtingsstraten om sluipverkeer te vermijden. Ook de verbinding tussen Hazeweide en de voet- en fietsersbrug over de Woluwelaan moet veiliger”, aldus Cortois.

De stad gaat nog een laatste keer terugkoppelen met de buurtbewoners. Zo waren er eerder bijvoorbeeld twee panels: een met lokale handelaars en verenigingen, de andere bestond uit betrokken bewoners van de wijk. Er werd veel samengezeten om te bekijken wie wat wilde verbeteren en wat er haalbaar is. Richting het einde van dit jaar zou de aftrap van de fysieke aanpassingen moeten plaatsvinden. Per wijk is er zo’n 300.000 tot 400.000 euro beschikbaar.

“Dit is de koploper in het project. We zien dat de buurtbewoners van de verschillende wijken er in geloven en dat bij de brainstormsessies steeds meer inwoners aanwezig zijn om mee deel te nemen aan dit traject”, zegt de schepen tevreden.

Planning andere wijken

Dit schooljaar komen Faubourg, Koningslo en Houtem aan de beurt wat de opstart betreft. In 2022-2023 is het aan Far West, Peutie en Kassei en tot slot komen Centrum en Broek aan de beurt in 2023-2024. “Gezien die beide wijken al een grondige metamorfose ondergingen, komen zij als laatste aanbod.”

