Fans Rode Duivels wél welkom in kleinste café van Vilvoorde: “Scoren de Belgen tegen Canada? Dan krijgt iedereen shotje whisky”

De Belgische Voetbalbond besliste eerder deze week om het WK-dorp ‘The Desert’ op de Asiat-site te annuleren wegens de tegenvallende ticketverkoop. Per wedstrijd was er plaats voor 5.600 fans, maar er werden in totaal slechts 1.000 tickets verkocht. Ook op andere plaatsen werden al fandorpen geschrapt wegens een gebrek aan interesse. Waar de WK-koorts wél nog voelbaar zal zijn, is in Het 13de gebod, beter bekend als het kleinste café van Vilvoorde. Eigenaar Alain Poot zette dit weekend een grote tent neer voor de ingang van zijn cafeetje. Dat ging hij sowieso doen, ook als het WK-dorp niet geanuleerd was. “Elke keer doe ik iets speciaal voor het wereldkampioenschap. Tijdens de vorige edities zat het hier telkens afgeladen vol”, vertelt de cafébaas. Toch is het voor Alain moeilijk inschatten of de fans ook echt massaal zullen opdagen. “Vorige keer was het hartje zomer tijdens het WK. Nu, in de winterperiode, is dat een heel ander verhaal. Ik heb de indruk dat het WK minder leeft dan voorgaande jaren. Maar we zijn er alvast klaar voor. De frigo’s zijn gevuld, de tent is ingericht en de grote schermen staan er.”