EXPO1800 slankt licht af, maa is toe aan derde editie

EXPO1800 was een succesvol initiatief van de stad om mensen op een veilige manier uit hun kot te lokken. Gedurende de hele zomer konden mensen foto’s maken en insturen volgens vier thema’s. Er werden laureaten gekozen, tentoonstellingen gehouden in verschillende wijken en er is zelfs een muur in het centrum waar de mooiste plaatjes permanent ophangen in de Vaartstraat.

Deze keer zijn er twee thema’s in plaats van vier. Het eerste thema is ‘Mijn straat’. Je kan je foto's insturen vóór 8 juli 9 uur. De geselecteerde foto’s zullen tentoongesteld worden in de wijken Peutie (Vredeplein) en Kassei (speelpleintje Vlierkensstraat, achter het Lokaal Diensten Centrum) van vrijdag 22 juli tot zondag 14 augustus 2022.

Het tweede thema is ‘Water’ en deelnemen kan tot vrijdag 5 augustus 2022 vóór 9 uur. Het toonmoment vindt plaats in de wijken Broek (Cargillpark en de loodstuin aan Marie-Joséwijk) en Houtem (pleintje aan de kerk, Haesendonckstraat), van vrijdag 19 augustus tot zondag 18 september 2022.

Publieksprijs

Daarnaast is er nog een publieksprijs via de Facebookpagina van de stad. De deelnemer van de foto die de meeste ‘likes’ verzamelt krijgt als prijs een afdruk van de foto op groot formaat. Voor de eerste challenge is dat tussen maandag 1 en maandag 15 augustus, voor de tweede challenge is dat van maandag 29 augustus en maandag 19 september.

Je inschrijven doe je via dit formulier online: https://www.vilvoorde.be/eloket/formulier/61/inschrijven-expo1800-foto-challenge-vilvoorde-editie-2022.

Volledig scherm wall of fame in Vilvoorde, winnende beelden van EXPO1800 - 2020 © Margo Koekoekx

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.