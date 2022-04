Erfgoeddag plaatst stedelijke academie voor muziek, woord en dans in de schijnwerpers

De tentoonstelling focust op de oprichting van de Muziekschool in 1922, de verschillende locaties doorheen de jaren, de evolutie van school naar academie en een Wall of Fame. Je komt er meer te weten over het schandaal van de moderne dans in de kerk van Vilvoorde, waarom de oprichting van Stalstudio noodzakelijk was en hoe gitaarlessen eerst gezien werden als modeverschijnsel. Foto’s, video- en audiomateriaal, oude affiches, documenten én werk van de leerlingen van vandaag vergezellen de geschiedenis en de vele verhalen.

Rijk cultureel erfgoed

“Het is de tweede keer dat we als stad deelnemen aan Erfgoeddag, en het toont wat een rijk cultureel erfgoed Vilvoorde bezit. Een stedelijke academie die 100 jaar bestaat is sowieso een reden tot vieren, en door de deelname aan Erfgoeddag zetten we dit extra in de verf.” aldus een enthousiaste schepen voor jeugd, sport en cultuur Moad El Boudaati. “De verjaardag van de academie geeft ons ook nog eens de gelegenheid om een aantal zaken onder de aandacht te brengen. Naast de culturele ontwikkeling van kinderen en volwassenen én het feit dat muziek maken, dansen, theater maken,… ook heel plezant is, weten we dat dit ook de schoolse loopbaan van kinderen en jongeren gunstig beïnvloed. En in een diverse stad als Vilvoorde is het ook een heel fijne vaststelling dat de stedelijke academie de afgelopen jaren geëvolueerd is naar een academie die in alle wijken en lagen van de bevolking kinderen en volwassenen aantrekt.” stelt schepen van financiën, onderwijs, flankerend onderwijs en dierenwelzijn Jo De Ro.