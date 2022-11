Engie in beroep tegen geweigerde vergunning gascentrale, tegenstanders niet verrast: “Bedrijf is niet begaan met duurzame energie”

Machelen Marc en Ma­rie-Thérèse wijden boek aan indrukwek­kend kunstwerk over Machelse processie: “Het is een beetje als het Lam Gods”

Het kunstwerk over de processie van de Boogschutters in Machelen houdt Marc Panneels (82) en Marie-Thérèse Vanhaelen (79) al jaren in de ban. Het imposante werk, van 14 meter op 2,5, werd gemaakt door Henry de Groux en bestaat uit vier panelen. Een van de panelen is echter al jaren onvindbaar. Dat verhaal, met info over het werk en de kunstenaar, bundelden Vanhaelen en Panneels in een boekje.

31 oktober