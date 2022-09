Energiefactuur swingt ook bij stad Vilvoorde de pan uit. “Terwijl we verenigingen en inwoners moeten kunnen steunen. Wie gaat dit fiasco betalen?!”

Burgemeester Bonte zit met de handen in de haren. Toch figuurlijk dan. Over twee weken zal een concreter plan op tafel liggen om te besparen op energie én de bijhorende kosten. Voor het milieu lopen er al verschillende besparende acties, maar nu energie onbetaalbaar wordt, is extra besparen absoluut nodig. “Airco in onze eigen gebouwen laten we waar kan uitstaan. Dat is makkelijk”, zegt Bonte. “De temperatuur gaat omlaag deze winter. Dat staat vast. Maar wat technisch gezien de mogelijkheden zijn, en welke normen we moeten respecteren, dat onderzoekt het team nog. In een kribbe moet het sowieso warmer zijn dan pakweg 19°C.”