Eindelijk plannen voor afsluiting aan kanaal waar Frederik Vanclooster (21) overleed na val in het water: “Het brengt mijn zoon er niet mee terug, maar zal wel mensenlevens redden”

Brussel Drie verdachten opgepakt die minderjari­ge meisjes de prostitu­tie in dwingen

De zedendienst van de lokale politie is er na een reeks huiszoekingen in geslaagd drie verdachten op te pakken die weggelopen minderjarige meisjes in de prostitutie dwongen. Dat meldt de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

13:05