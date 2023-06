Eeuwenoude graven gevonden bij rioleringswerken

Gemeente grijpt in na vandalisme bij scouts en Chiro: “Verhoogde controle rond jeugdloka­len”

Zowel Chiro Splinter in Melsbroek als de scouts Sint-Lutgardis van Steenokkerzeel hebben de voorbije weken vandalen over de vloer gekregen. Beide jeugdbewegingen zagen ruiten van hun lokalen gesneuveld. Burgemeester Kurt Ryon betreurt het vandalisme en zegt dat de controles rond jeugdlokalen verhoogd worden. “Want voor jeugdbewegingen is het telkens een domper”, klinkt het.