Een jaar blokken in de lokalen van huisvandeMens: “We zien dat de nood hoog is”

Het is verrassend rustig in de Frans Geldersstraat. De koude in de grote zaal heeft een aantal studenten naar huis gejaagd. Enkele volhouders zijn naar een warmer zijvertrek verhuisd. Daar bereiden ze in alle rust hun examens voor. De verwarming is een probleem dat enkele keren terugkeert in het gesprek met Christine van de vrijzinnige organisatie.

“De ruimte is te groot om goed te verwarmen,” legt ze uit. “Vooral nu, met de hoge energieprijzen.” De subsidies kunnen de stijgende uitgaven niet volgen. “De vraag om meer middelen is gesteld, maar er was bij de stad geen ruimte.”

Met de huidige blokperiode is de eerste verjaardag als studieplek van het gebouw aangebroken. Bij het huisvandeMens waren ze liever eerder al begonnen. “Twee jaar geleden probeerden we de ruimte covidveilig in te richten. Ondanks alle maatregelen die we troffen, mochten we toen toch geen studenten ontvangen.”

Vast publiek

“We voelen dat de nood groot is bij de studenten,” zegt Christine. “Thuis is het vaak te onrustig, of is er zelfs plaatsgebrek. Jongere broers en zussen lopen de studenten in de weg.” Er werd een jaar geleden dan ook enthousiast ingegaan op de suggestie van de stad om studenten op te vangen. Sindsdien zijn er blokvoorzieningen rond nieuwjaar, in juni en in augustus. “Leerlingen van middelbare scholen zien we nu niet, maar we hebben ons vast publiek hogeschool- en universiteitsstudenten.”

Tijdens vorige blokperiodes bleven de lokalen tot ‘s avonds laat open. Nu gaat de verwarming uit om 16u30. De besparing zorgt ervoor dat de studenten hun avondmaal thuis eten. “Er staan geen pizzadozen meer bij het oud papier.” Waar de deur anders zeven dagen per week open staat, zijn de studieplekken nu enkel tijdens weekdagen beschikbaar, opnieuw om de stookkosten te drukken. In de weekends kunnen studenten uitwijken naar cc Het Bolwerk.

De samenwerking met de stad loopt gesmeerd. “Zij hebben een verantwoordelijke aangesteld die de elke dag de studenten ontvangt,” aldus Christine. “De stad zorgt ook dat de lokalen aan het einde van de dag zijn opgeruimd.”

win-winsituatie

Studenten voelen zich thuis bij het huisvandeMens. “We trekken een heel gemengd publiek aan. Jongens en meisjes van allerlei leeftijden en achtergronden. Meer dan wifi en elektriciteit voor hun laptops hebben ze niet nodig.” Waren er dan geen aanpassingsproblemen? “We moesten aan het begin wel eens iets uitleggen over het sorteren van afval,” zegt Christine, “maar het is een win-winsituatie. Als er iets geleverd wordt, is er nooit een tekort aan helpende handen.”

Wil je ook een rustige plek om te blokken? Dan kan je je inschrijven via deze site.

