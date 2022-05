Een 50 meter hoge blik op de toekomst in Vilvoorde: “Comfort, duurzaamheid, veiligheid”

VilvoordeIn Vilvoorde is al even een nieuwe trekpleister in aanbouw. Een 50 meter hoog innovaticentrum/hotel/restaurant verrijst er uit haar as. Tijdens open wervendag kon er een kijkje gaan genomen worden.

Al van een afstand is de werf Living Tomorrow te zien. Een enorme kraan prijkt immers naast het nu al imposante gebouw dat aan het verrijzen is in Vilvoorde. Wat het exact moet worden is nog niet waar te nemen maar mits wat uitleg wordt het al snel duidelijk: het is geen doordeweeks appartement dat hier gebouwd wordt. “Het hotel van de toekomst komt hier”, klinkt het bij Living Tomorrow, een maatschappelijk demonstratie- en innovatieproject dat organisaties en mensen wil voorbereiden op, en informeren over de toekomst.

Volledig scherm Open wervendag Living Tomorrow Vilvoorde © Dieter Nijs

Werf van de toekomst

Niet alleen het gebouw moet ultramodern worden, ook de figuurlijke weg ernaartoe is dat. Vergeet het typische beeld van werklui rond een groot papieren werfplan, hier gebeurt alles via QR-codes.waardoor de plannen digitaal op de werf kunnen geprojecteerd worden. Het is maar een van de vele voorbeelden hoe het bouwen van de toekomst nu al geïmplementeerd wordt op de Living Tomorrow-werf. “De manier waarop we zullen bouwen zal in de komende jaren volledig veranderen, met meer comfort, duurzaamheid en veiligheid als speerpunten”, zegt oprichter Frank Beliën. “We gebruiken ook een ‘digital twin’ van het gebouw, waarbij het virtueel al volledig gebouwd wordt en je het vervolgens volledig foutloos kan nabouwen.”

Volledig scherm Frank Belien van Living Tomorrow © Dieter Nijs

Multifunctioneel

In de nieuwe Innovatiecampus komt onder meer een Living Tomorrow-experienceruimte, een belevingsruimte over vier verdiepingen van de toren waar de bezoeker te zien krijgt hoe leven, wonen en werken er in de toekomst zal uitzien. Ook zal er plaats zijn voor een congrescentrum voor 600 personen, 96 hotelkamers, vergaderruimtes, een restaurant op de hoogste verdieping, en een bewegingscentrum waar op een zeer innovatieve manier aan revalidatie zal kunnen gedaan worden.

Volledig scherm Open wervendag Living Tomorrow Vilvoorde © Dieter Nijs

CO2

Naast innovatie en digitalisering staat ook duurzaamheid centraal. “We stoten zo weinig mogelijk CO2 uit. Zodra het gebouw er staat, zal het geen CO2 uitstoten. Intussen produceren we op de werf via zonnepanelen waterstofgas, waarmee we elektriciteit gaan opwekken die gebruikt wordt bij de bouw. Het beton dat we gebruiken, wordt geproduceerd met een zeer lage CO2-uitstoot, de vrachtwagens moeten aan zeer strenge normen voldoen. Eenmaal de werf is afgelopen, gaan we na hoeveel CO2 geproduceerd is bij de realisatie van dit gebouw, en die hoeveelheid gaan we dan compenseren door bomen aan te planten.” “

Volledig scherm Open wervendag Living Tomorrow Vilvoorde © Dieter Nijs