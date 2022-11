Duo vervolgd voor drugshandel: “Enkel bezit”

Eén van hen, J.U., werd op 22 mei vorig jaar tegengehouden tijdens een verkeerscontrole in Vilvoorde. Daarbij trof de politie in zijn wagen een joint aan, maar ook bijna 1.200 euro cash. Bovendien testte de jongeman bij een urinetest positief op cannabis, cocaïne, en amfetamines. Daarop volgde een huiszoeking in zijn flat in Vilvoorde, waar de politie tweede verdachte S.L. aantrof, naast 500 gram cannabis, 50 gram cocaïne, een precisieweegschaal en nog eens meer dan 1.000 euro. “Op de gsm’s van beide verdachten werden berichten aangetroffen die erop wijzen dat ze drugs dealen”, zei het parket. “J.U. heeft ook bekend dat ze sinds een tweetal weken voor hun arrestatie drugs verkochten. Beiden zijn eerst onder elektronisch toezicht geplaatst en vervolgens onder voorwaarden vrijgelaten, maar dat is zeer moeilijk verlopen. J.U. wordt nu ook in Leuven verdacht van drughandel. Ik vraag een effectieve gevangenisstraf van twee jaar tegen beide verdachten.”

Behandeling

J.U. gaf de feiten toe en zijn advocate pleitte voor een werkstraf: “Mijn cliënt is in 2019 het slachtoffer geworden van slagen en verwondingen en is lang arbeidsongeschikt geweest. Hij is beginnen dealen om wat bij te verdienen en in zijn druggebruik te kunnen voorzien, maar is intussen in behandeling voor zijn druggebruik.” De verdediging van S.L. gaf dan weer enkel het bezit van drugs toe: “Er is geen enkel bewijs dat mijn cliënt drugs heeft verkocht. Hij heeft drugs gebruikt omdat hij met een zware depressie kampt, maar een werkstraf of een autonome probatiestraf moeten daarvoor volstaan.” Uitspraak op 5 januari.