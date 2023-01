Duo veroordeeld tot werkstraffen voor dealen

Ukkel Grote schade in Ukkel na overstro­ming door waterlek: “Het water stond tot 1 meter hoog in mijn salon, alles is verwoest”

Op de Drogenbossteenweg in Ukkel zorgde een lek in de waterleiding woensdagavond voor heel wat schade. Bepaalde delen van de straat stonden helemaal blank, met ondergelopen huizen tot gevolg. Voor sommige bewoners is de ravage dan ook aanzienlijk. “Alles was aan het drijven in mijn salon”, vertelt een van hen. “En ook mijn schildpadden hebben het niet overleefd.

12:47