Druk kruispunt wordt tijdens werkzaamheden ‘fietsstraat’

vilvoorde Werkzaamhe­den herinrich­ting Helden­plein nu écht vertrokken

De verkeerssituatie in Vilvoorde centrum is gewijzigd. Vanaf nu rij je niet meer over ronde punten want die zijn volledig afgegraven. Het eerste tijdelijke kruispunt met tijdelijke verkeerslichten is een feit. De voorbereidende werken waren al weken aan de gang en het iconische boerenpaard dat in het midden pronkte, moest al naar andere oorden trekken, nu is het aanpassen geblazen.

23 augustus