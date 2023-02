Dronken man geraakt binnen in gesloten stationsgebouw...en verzet zich hevig bij arrestatie

Belgische staat veroor­deeld in nasleep zaak-Maw­da: “Politie­men­sen moeten opleiding krijgen over gebruik van geweld”

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft de Belgische staat veroordeeld in een zaak die werd aangespannen door de Belgische tak van de vereniging Defence for Children (DCI) wegens fouten gemaakt in de zaak-Mawda.