Drie dagen Horst. op Asiat: Magnifieke expo en dansen in de buik van de walvis

vilvoordeHorst. festival is terug. En hoe?! Intussen is het alternatieve allegaartje dat tal van kunstvormen en muziek samen brengt tijdens dit driedaagse festival een vaste waarde in Vilvoorde die steeds aan populariteit wint.

Het is weer zover. Horst. Arts & Music Festival is terug op haar intussen vaste thuisbasis in Vilvoorde: de Asiat-site in de schaduw van de koeltorens. Normaal is het alternatieve festival een soort van afsluiter voor de Zomer van Asiat. Een geheel van uiteenlopende activiteiten die doorgaan op de site tijdens de zomerperiode. Dit jaar is het eerder de opening van de zomer. “Het muziekfestival strijkt hier drie dagen neer. De expositie blijft tot 31 juli te bezichtigen”, zegt schepen voor cultuur Moad El Boudaati.

“De tickets voor het festival vlogen de deur uit in een mum van tijd. Ook de camping liep op donderdag zelfs al goed vol”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Fijn dat de festivalgangers hun weg vinden naar onze stad.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm tentoonstelling Horst © Marc Baert

Het muziekfestival breekt vandaag los en brengt kleine en grote artiesten uit binnen en buitenland samen. Intussen zijn er zes podia die gevuld worden met de tal van artiesten. Het Leuvense team zorgde dan ook voor originele inrichtingen van de podia. De locatie is uniek door de vele weggetjes, pleintjes, loodsen en tijdelijke gebouwen op de site langs het jaagpad langs de Zenne. Van een tijdelijke tipi met open dak waar je onder kan kruipen, tot een loods met aan het plafond een dansende walvis, het is een van de kunstwerken van de expo dat deel uitmaakt van het decors in deze hal. Je hebt het idee dat je in de buik van de walvis zit en spot onder andere oude telefoontoestellen boven je. Tuur zeker eens naar boven als je er naar een set gaat luisteren.

Op een festival moet je natuurlijk lekker kunnen eten en drinken. Wil je wat caféïne binnen krijgen om er weer extra uurtjes tegenaan te gaan of wil je de ochtend fris starten? Dan kan je kwalitatieve en duurzame koffie drinken van bij GAYO, de koffiebranderij die in Vilvoorde zelf geïnstalleerd is en gekend staat om de heerlijke koffie uit Indonesië. Maak dus zeker een tussenstop bij de mobiel van GAYO en vlei je lekker neer naast de indoor vijver die is aangelegd.

Expo

Een onmisbare peiler bij het festival is de expo. ‘The Act of Breathing’ is een interpretatie van de kolonisatie, dekolonisatie en toekomst van Kongo in de ruimste zin van het woord. De expo kwam tot stand via een samenwerking tussen KANAL - Centre Pompidou en Horst. Arts & Music. Sorana Munsya en Evelyn Simons zijn de curatoren van dienst. “De werken zijn verspreid doorheen de site en zijn vrij te bezoeken. Tijdens het festival zijn er dagelijks rondleidingen voor wie het verhaal achter de werken wil horen.” Het is een verzameling van 2D, 3D, video, en geluid die al je zintuigen aanspreken en meenemen in het thema. Tien jonge kunstenaars stellen hun werk op op de ASIAT-site, drie anderen tonen hun werk in Cinematek in Brussel. De bottomline van The Act of Breathing? Dat kunnen ademen ook anderen laten ademen is. Zijn, weerstand bieden, toekomst gericht denken, zijn. Open je geest, open je blik en geniet van alles wat aangeboden wordt via dit platform.

Volledig scherm tentoonstelling Horst © Marc Baert

Volledig scherm tentoonstelling Horst © Marc Baert