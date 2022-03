Dreigtelefoontjes, vervelende berichten en zelfs een mail naar het parket. Doodrijder Merel De Prins kan afwijzing niet verkroppen: “Ik zal er alles aan doen om u te komen halen. Leef maar in angst”

“Dit is opnieuw een kaakslag”: ouders van Merel furieus nadat doodrijder voorwaar­den schendt

“Dit is nog maar eens het bewijs dat Muhammed Aytekin op slechts één plaats hoort te zijn: in een cel.” De ouders van Merel De Prins, het 12-jarige meisje uit Eppegem dat vier jaar geleden in Vilvoorde doodgereden werd, zijn niet verrast dat de doodrijder vorige maand zijn voorwaarden schond door als passagier in een wagen te zitten die op zijn naam ingeschreven stond en niet verzekerd was. “Dit is opnieuw een kaakslag.”

29 november