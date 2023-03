‘Dramatorium’: een dag theaterworkshops met JKG Element

“Voor onze workshops hebben we experten van Wisper kunnen inschakelen”, zegt Sander Billen van JKG Element. “Voor de middag bekijken we wat je met je lichaam kunt doen als je een groot stuk tekst heb en in de namiddag leren we hoe we onze stem tot het uiterste kunnen pushen. We gebruiken bij de workshops de teksten van ‘Jeanne D’Arc’, het stuk dat we in mei zullen spelen.”