DPD opent officieel de deuren. “We sorteren hier 20.000 pakketten per uur. Alle Belgische DPD pakketten komen langs Vilvoorde”

vilvoordeDPD de internationale pakketjesdienst is officieel open in Vilvoorde. De enige HUB met daarbovenop een depot in heel de BeNeLux is een feit. “We kunnen wel 20.000 pakketjes sorteren per uur. Momenteel draaien we nog niet op volle kracht maar de capaciteit is er wel”, benadrukt kersverse CEO Richard de Haas.

De HUB en het nieuwe depot zijn een feit. Dat wil zeggen dat de kleinere voorganger in Mechelen sluit. “De internationale pakketten komen allemaal hier in Vilvoorde aan. Hier verdeelt de sorteermachine de pakketten over de 8 depots. Het nieuwste depot is intussen in gebruik, dat is hier op het verdiep boven de HUB. Elk depot verdeeld de pakketten over de bestelwagens, die ze vervolgens leveren per regio”, legt de Haas uit. De sorteermachine van de HUB kan tot 20.000 pakketjes aan per uur. Op dit moment draait de gigantische sorteermachine tussen 17uur en 3.30 uur ‘s nachts.

Volledig scherm opening nieuw distributiecentrum van dpd © Marc Baert

Voormalig CEO Silvio Mestagh klopte vroeger aan bij stad Vilvoorde om aan te kaarten waarom deze plek zo ideaal is. ‘De spil van het land’, noemen ze het bij DPD nog steeds.De ligging dicht bij de luchthaven, dicht bij de R0, dichtbij de grens van Vlaams- en Brussels Gewest, de centrale ligging in het land op zich,... noem maar op. Wie nu al vreest dat de Brusselse Ring nog vaster zal komen te staan tijdens de spits hoeft niet te vrezen. “Al onze grote vrachtwagens komen en gaan buiten de spitsuren”, stelt de Haas gerust. “Enkel de bestelwagens die het depot bedienen en de korte afstanden in de regio rond het depot, zoals we er dus acht in heel België hebben. Die komen in deze regio terecht tijdens de daguren. Maar zij verplaatsten zich sowieso al in deze regio en maken eerder gebruik van lokale wegen om to bij de mensen of afhaalstations te komen.”

De capaciteit is voorzien op de toekomst. Nu de manier van pakketten leveren nog. Thuisbezorgen blijft mogelijk al kiezen eindklanten er steeds vaker voor hun pakket op te willen halen in een automaat waar ze dan op elk moment van de dag zelf kunnen gaan ophalen. “We willen tegen 2025 wel 12.000 nieuwe afhaalplekken hebben zodat 90% van de bevolking een afhaalplek op minder dan 10 minuten van huis heeft. E-commerce zal de komende tien jaar sterk blijven groeien wij zijn daar op voorzien.”

‘Ze zijn een voorbeeld voor hun sector’

Burgemeester hans Bonte kwam hen persoonlijk welkom heten in Vilvoorde. Bij hem ligt de nadruk vooral op het aantal gecreëerde werkplekken en het duurzaamheidsaspect waar DPD zwaar aan tilt. “De bestelwagens die elektrisch rijden. Het filteren van water en ook infiltratie van regenwater in de bodem via de wadi’s en verschillende groenzones. De meer dan 700 zonnepanelen op het dak. Ze zijn een voorbeeld voor hun sector. We zijn fier dat we hen als stad mogen ontvangen.” Bonte vertelt ook dat ze de fietssnelweg aanlegden die zich tussen de R0 en het kanaal bevindt om daar aan te sluiten op de fietssnelweg van en naar Brussel. “Ze moesten hun hele project daarvoor opschuiven en deden dat om deze fietsverbinding te kunnen realiseren.”

De HUB van 10.000m2 schoot in geen tijd als een paddestoel uit de grond. Vooral de installatie van de gigantische sorteermachine kostte veel tijd. “Sinds mei is ze in gebruik. We moesten er dan nog de kinderziekten uithalen en draaien nu zoals het hoort, maar op 75% van de capaciteit. Puur om dat er op dit moment nog niet zoveel pakketten zijn als we in de toekomst verwachten.” Het depot van 4.500 m2 ligt bovenop de HUB en kan tot 6.000 pakketten verhandelen per uur.

