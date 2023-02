Dossier rond zelfmoord Alexander (13) pas volgend jaar behandeld voor hof van beroep

Vilvoorde Alexander (13) stapte uit het leven na fysieke en mentale mishande­ling: moeder krijgt twee jaar cel, stiefvader 18 maanden: “Ze hebben dat kind erbarme­lijk behandeld”

De correctionele rechtbank in Brussel heeft Gaëlle F. (49) en Kurt D. W. (52), de moeder en stiefvader van de 13-jarige Alexander, veroordeeld tot respectievelijk twee jaar en 18 maanden cel. De jongen beroofde zichzelf van het leven in 2019. Dat zou het gevolg zijn van pesterijen door zijn moeder, maar dat is nooit bewezen. Zijn adoptiemoeder Catherine is tevreden met het vonnis. “Eindelijk erkenning voor Alexander”, klinkt het. “Hopelijk is dit ook een steun voor alle kinderen in soortgelijke situaties.”