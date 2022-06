Doodrijder Merel De Prins legt zich niet neer bij veroordeling voor belaging

De 12-jarige Merel De Prins werd op 28 oktober 2015 doodgereden op het kruispunt van de Jan Frans Willemsstraat met de Radiatorenstraat in Vilvoorde. Muhammed Aytekin ging er na de aanrijding meteen vandoor en vluchtte zelfs naar het buitenland, maar gaf zich later aan bij de politie. Hij bleek niet aan zijn proefstuk toe en had op het moment van het ongeval al een zoveelste rijverbod. De Brusselse correctionele rechtbank veroordeelde de jongeman tot een effectieve celstraf van 5 jaar, een boete van 6.000 euro en een levenslang rijverbod. In januari 2020 werd hij voorwaardelijk vrijgelaten en kort nadien leerde hij, onder een valse naam, een jonge vrouw kennen. Toen die achter zijn ware identiteit en zijn verleden kwam, verbrak ze de relatie, waarna Aytekin haar begon te bestoken met berichten en ongewenste telefoontjes. Daarin uitte hij zowel naar haar als naar haar familie dreigende taal. De jonge vrouw blokkeerde Aytekins nummer, maar de telefoontjes, berichten en e-mails bleven komen vanop andere gsm-nummers en Facebookprofielen. Aytekin hield bij monde van zijn advocate vol dat hij niet achter de telefoontjes, berichten en e-mails stak, maar de rechtbank was van oordeel dat er geen twijfel kon bestaan over zijn schuld. Wanneer het hof van beroep zich zal buigen over het dossier, is nog niet duidelijk.