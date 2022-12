Doodeerlijke bokser valt caféklant plotseling aan. “Ik heb hem nu ook niet in coma geslagen he”

Op 11 augustus 2020 stapte B.H. café Komilfoo binnen en gaf -schijnbaar zonder enige aanleiding- negen vuistslagen aan een man die aan een tafeltje zat. “Het gevolg van spanningen die al enige tijd aansleepten”, gaf de man aan voor de rechter. “Het was er los over. stom van mij.” Vlak na de feiten had hij er tegen de politie ook niet omheen gedraaid. “Ach we hebben beiden een boksverleden. Bovendien, ik heb hem nu ook niet in coma geslagen he”, klonk het. “Ik moet wel zeggen dat ik blij ben dat hij sindsdien veel hoffelijker doet tegen mij.” De man kampte op het moment van de feiten met drugsproblemen. “Maar dat is achter de rug”, klonk het tegen de rechter. Het parket besloot mild te blijven en vorderde slechts een werkstraf. “Maar als u ooit met mij een probleem hebt, bel me dan. Wacht me niet op in een café om me dan de rekening te presenteren”, kon substituut Mickaël Splingard er nog mee lachen. Uitspraak op 18 januari.