Dochter koopt valse papieren voor haar mama via Snapchat “Ze was depressief en ik wilde haar helpen”

Beklaagde M.E.M. staat vandaag terecht in de politierechtbank van Vilvoorde omdat ze met valse papieren haar rijbewijs heeft teruggekregen na een eerder rijverbod. Nu blijkt dat het niet de vrouw zelf, maar haar dochter was die voor de valse papieren zorgde. De vrouw heeft 33 eerdere veroordelingen op haar palmares en is vandaag niet zelf aanwezig in de rechtbank. Bij een eerder vonnis oordeelde de rechter dat de vrouw een rijverbod kreeg en herstelonderzoeken moest afleggen vooraleer ze terug de baan op mocht. Dat houdt in dat ze een medisch en psychologisch onderzoek moest ondergaan, en dat ze haar theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moest afleggen.

Depressief

De advocaat van de vrouw beweert dat ze de herstelonderzoeken niet heeft afgelegd omdat ze depressief was. Ze heeft job, geen recht op uitkering en is ook alleenstaande moeder van drie dochters. De oudste dochter wilde iets voor haar moeder doen zodat deze terug buitenshuis kon gaan in plaats van depressief binnen te zitten. Ze had via de app Snapchat een oproep gezien van iemand die beloofde dat ze het rijbewijs van haar mama kon terugkrijgen als ze een flinke som geld zou neerleggen. Met de papieren en de identiteitskaart van haar moeder ging de dochter vervolgens naar de griffie, wat niet legaal is. Ze ging achter de rug van haar moeder om want die beweerde dat ze niet op de hoogte was. De advocaat van de beklaagde vroeg een milde toepassing van de strafwet gezien de financiële situatie van de beklaagde. “Het is ook niet abnormaal dat je in financiële problemen komt met zoveel veroordelingen”, oordeelde de rechter. Hij gaf de vrouw een geldboete van 400 euro, een rijverbod van 6 maanden en de verplichting om de herstelexamens opnieuw af te leggen.