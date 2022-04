Digitale expo ‘Werken aan de Ring’ in eerste week al 10.000 keer bezocht

vilvoorde Deel een van heropwaar­de­ring sociale woonwijk in Houtem is klaar. “Vernieuw­bouw met 76 appartemen­ten geeft wijk een nieuw elan”

De sociale wijk in Houtem is bezig aan een grondige heropwaardering. Meer nog, het stuk vernieuwbouw is volledig klaar. Zes moderne en duurzame appartementsblokken bieden dak aan 76 wooneenheden. “En we zijn nog niet klaar met die wijk. We renoveren ook nog 242 bestaande wooneenheden de komende jaren.”

7 april