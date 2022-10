Dieven met 700 meter kabel aan de haal: hinder op spoor tussen Mechelen en Vilvoorde

vilvoorde ‘De Patiënt’, de vijfde thriller van Vilvoordse Petra Spark komt volgende week uit. Je herkent Vilvoordse horecaza­ken en de schietclub

Jawel, daar is het dan, het vijfde boek van Petra Spark: De Patiënt. Wie deze Vilvoordse schrijfster al wat kent weet dat het niet zomaar een roman is, maar een thriller van formaat. “Deze keer gaan we zelfs richting psychologische thriller”, verklapt ze. Zondag 22 oktober is de officiële boekvoorstelling in thuisstad Vilvoorde.

13 oktober