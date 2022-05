Dierenopvangcentrum moet kat met 4 loodjes in lichaam laten inslapen: “Vreselijk dat mensen dit doen”

Maandag belde de bewoonster van een woning in de Kievitlaan in Koningslo naar het dierenasiel van Zemst omdat ze een kat met verlamde achterpootjes in haar tuin gevonden had. “Twee van onze vrijwilligers snelden dan ook ter plaatse om de poes te vangen”, zegt Zoë De Becker van het dierenopvangcentrum. “Hoewel ze haar achterste poten inderdaad niet meer kon gebruiken, wist ze toch nog te ontsnappen. Omdat we de kat echt moesten vangen om haar te kunnen helpen, plaatsten we een vangkooi in de tuin.”