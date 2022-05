Dief op de dool: “Mondmasker uit gezicht moeten trekken”

Koningslo Dierenop­vang­cen­trum moet kat met 4 loodjes in lichaam laten inslapen: “Vreselijk dat mensen dit doen”

Het dierenopvangcentrum van Zemst heeft dinsdag een kat moeten laten inslapen nadat het diertje verschillende keren onder vuur genomen was met een loodjesgeweer. De verwondingen van de kat waren zo ernstig dat het beestje geen overlevingskansen meer had. “Hoe ziek moet je als mens zijn dat je zoiets kan doen?”, vragen ze zich in het dierenopvangcentrum af.

13:48