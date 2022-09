Dertiger voor rechter na geweld tegen minnares (en/of stalkster?)

De buren van de vrouw verwittigden op 6 december 2020 de politie omdat ze lawaai hadden gehoord en het slachtoffer bebloed hadden aangetroffen. Bij aankomst van de politie vertoonde de vrouw twee blauwe ogen, en schrammen en kneuzingen over het hele lichaam. Aanvankelijk wilde ze niet zeggen wat er gebeurd was, maar al snel viel toch de naam van K.Q.

Dodelijke steekpartij

De versies van slachtoffer en parket enerzijds en de beklaagde anderzijds lopen echter mijlenver uit elkaar. “Meneer had mevrouw op café leren kennen en een buitenechtelijke relatie mee gekregen”, zei het parket. “In november was er ruzie ontstaan en had hij haar gsmnummer geblokkeerd. Toen ze hem toch bleef contacteren, is hij naar haar woning getrokken en heeft haar daar mishandeld.”Daarom werd een gevangenisstraf van één jaar gevorderd voor K.Q., die in het verleden ook al was veroordeeld voor een dodelijke steekpartij.