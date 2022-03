Dertiger neemt vriendin mee naar afgelegen plek en mishandelt haar daar: 18 maanden cel met uitstel

Het koppel had sinds midden 2020 een relatie maar die verliep allesbehalve over rozen. Zo stelde de man zich heel jaloers en agressief op. Er deden zich verschillende incidenten voor waarbij de man zijn partner sloeg, met de blote vuist, met een bezemsteel, of met een riem. Meermaals greep hij haar ook bij de keel of zette zijn voet op haar hals, zodat ze bijna stikte. Op 18 juni 2021 deed zich dan het zwaarste incident voor. Een buurman zag die dag hoe de dertiger zijn partner in zijn auto dwong, haar daarin opsloot en wegreed. Toen de politie het voertuig enige tijd later terugvond en tegenhield, verklaarde de vrouw dat de man haar had meegenomen naar een afgelegen plek en haar daar had mishandeld.