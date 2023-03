Dertiger krijgt op verzet straf met uitstel voor smaad

Omdat de man duidelijk onder invloed rondwandelde in het centrum van Vilvoorde besloot de politie hem te controleren. Dit was niet naar zijn zin en hij begon de agenten uit te schelden. Hierop besloten de agenten hem te arresteren maar -mede doordat hij drugs en alcohol had geconsumeerd- liep dit niet van een leien dakje. Eerder kreeg hij bij verstek 6 maanden cel voor smaad en weerspannigheid. Op verzet werd om een straf met uitstel gevraagd. “De smaad valt niet te betwisten maar over de weerspannigheid valt toch wel iets te zeggen”, pleitte de verdediging. ”Nergens gebruikte hij geweld of verzette hij zich.” De rechter had hier oren naar en gaf hem een straf met uitstel.